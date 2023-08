Trump pleit onschuldig voor aanzetten tot verkiezingsfraude in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump pleit onschuldig voor het aanzetten tot verkiezingsfraude in de staat Georgia na de presidentsverkiezingen van 2020. Dat melden Amerikaanse media.

In Georgia loopt vanaf 6 september een van de vier strafzaken die op til zijn tegen Donald Trump. Hij wordt er beschuldigd van het aanzetten tot verkiezingsfraude en in het kader van die zaak werd vorige week het veelbesproken mugshot gemaakt. Ook 18 andere verdachten zullen zich er voor de rechtbank moeten verdedigen.

De bedoeling was dat Trump woensdag (Amerikaanse tijd) in de rechtbank zou verschijnen, maar volgens de wet in Georgia kan (on)schuldig pleiten ook vanop afstand. Dat deed de gewezen president.