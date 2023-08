Daan Dierckx (ex-Jong Genk) op weg naar Standard (voor SL 16)

De centrale verdediger zal in eerste instantie aansluiten bij de U23 van Standard (SL16 FC) die uitkomen in de Challenger Pro League. Dierckx heeft zijn medische testen al afgelegd. Verwacht wordt dat zijn transfer snel officieel gemaakt zal worden.

Als jeugdproduct van KRC Genk maakte Dierckx op 17-jarige leeftijd in december 2020 de verrassende overstap van de Genkse beloften naar de A-kern van Parma. Daar was hij de eerste speler uit het geboortejaar 2003 die aan de aftrap stond van een wedstrijd in de Serie A. Na de degradatie van Parma naar de Serie B in 2021 kon de Kempenaar zich echter niet doorzetten en keerde hij één jaar geleden op uitleenbasis terug naar Jong Genk. Daar speelde hij vorig seizoen zestien wedstrijden, maar werd de aankoopoptie in de huurdeal uiteindelijk niet gelicht.

Met de transfer naar SL16 FC komt er nu dus een definitief einde aan zijn Italiaanse avontuur. Bedoeling is dat de gewezen Belgische jeugdinternational op termijn zal doorgroeien naar de A-kern van Standard.