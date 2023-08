Nieuw gezicht in schepencollege Peer: Steven Broekx (CD&V) vervangt Lutgarde Ceyssens

In Peer vervangt Steven Broekx (CD&V) vanaf 1 september Lutgarde Ceyssens in het college van burgemeester en schepenen.

De vervanging was voor de zomer al aangekondigd. Steven is een 45-jarige Perenaar uit Wijchmaal. Hij is getrouwd met Martine Thijs en vader van 3 kinderen. Beroepshalve heeft hij een achtergrond als projectleider beleidsadvies, economie milieu & ruimte bij VITO. Als kersvers schepen krijgt hij de bevoegdheden duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, mondiaal beleid, natuur en milieu, cultuur en erfgoed. Lutgarde Ceyssens die bijna 13 jaar schepen was, zette onder meer haar schouders onder de samenwerking tussen stad en OCMW, én de plannen en bouw van een nieuw dienstencentrum. Haar aandacht ging ook uit naar de inwoners die het moeilijker had. “Maar ook het socio-culturele Peerse leven, het mondiaal beleid, de Peerse natuur en het milieu lagen haar na aan het hart”, deelt de stad mee. Schepen Liesbeth Diliën zal vanaf 1 september het OCMW-voorzitterschap overnemen van Lutgarde die wel lid blijft van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.