Remco Evenepoel kraakt in Vuelta: Roglic en Vingegaard smeren hem halve minuut aan, Kuss wint de rit, Martinez neemt leiderstrui over

Evenepoel hoopte de rode trui af te staan en die missie is geslaagd, maar ongetwijfeld niet op de manier waarop hij dat gehoopt had. Op de slotklim kende hij een zwak moment en moest hij Roglic laten gaan en later ook Vingegaard. Evenepoel herpakte zich nog en wist de schade tot een halve minuut te beperken. Ondertussen reed Kuss voorin naar ritwinst. Een topdag voor Jumbo-Visma dus en een baaldag voor Evenepoel en de zijnen.

Rood: Lenny Martinez (Groupama-FdJ)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny)

Wit: Lenny Martinez (Groupama-FdJ)

Hoe kwam de zege tot stand?

Nadat een aanvalspoging met onder meer Thomas De Gendt en Rui Costa veredeld werd, splitste het peloton na zo’n 30 km in twee. Zo vormde er zich een gigantische kopgroep van om en bij de 40 renners. Daarbij geen Evenepoel, maar ook Roglic en Vingegaard ontbraken. Wel aan boord Sepp Kuss met ploegmaats Tratnik, Van Baarle en Valter. Ook Martinez, Landa, Buchmann, Kämna, Carthy en Bardet glipten mee. Voorin maakten de renners van Jumbo-Visma -vooral Van Baarle- het tempo om zo in het peloton Soudal Quick-Step onder druk te zetten. De voorsprong liep op tot meer dan zes minuten.

In het peloton zette Evenepoel - die met Cattaneo en Vervaeke twee renners voorop had – zijn overige ploegmaats aan het werk. Ineos Grenadiers en Movistar staken een handje toe. Voorin was Lenny Martinez de best geplaatste renner in het klassement en dus hielpen ook zijn ploegmaats Molard en Storer er daar de tred in te houden. Naast Martinez stonden ook Soler en Kuss nog binnen de minuut van Evenepoel voor de start van deze rit.

Met de slotklim Pico del Buitre in zicht kon het peloton de achterstand met meer dan twee minuten terugbrengen. Dat kostte behoorlijk wat energie bij Soudal Quick-Step en ook Ineos, mede doordat voorin Van Baarle, Tratnik en Valter tempo bleven maken.

Vervaeke en Cattaneo lieten zich al snel uitzakken om Evenepoel bij te staan in de groep der favorieten. Van het peloton schoot dan al maar een twintigtal renners meer over. Einer Rubio was de eerste die het voorin probeerde op iets meer dan 4 km van de finish. Bardet en Martinez reageerden en Kuss wipte naar hun wiel.

In het peloton trok Roglic in de aanval. Vingegaard controleerde daar net achter bij Mas, Ayuso en Uijtdebroeks. Evenepoel kraakte en moest net als Almeida en Thomas laten gaan. Voorin sloeg Kuss intussen een gat. De Amerikaan zette zijn raid naar ritwinst al in, niemand die hem nog kon bedreigen. Wat verderop de col sloot Vingegaard samen met Mas aan bij Roglic en zij konden nog even rekenen op Valter die hen op sleeptouw nam. Ook Uijtdebroeks en Ayuso moesten eraf dus. Evenepoel volgde dan op zo’n 40 seconden.

Kuss mocht de armen in de lucht steken. Martinez repte zich nog naar een tweede plek en nam daarbij de rode en de witte trui over van Evenepoel. Roglic en Vingegaard reden als eersten van de klassementsmannen over de meet, nog net voor Ayuso die maar een paar seconden verloor. Ook Uijtdebroeks beperkte de schade. Evenepoel finishte vlak achter Mas en moest uiteindelijk een halve minuut toestaan op Roglic en Vingegaard. Een nederlaag, maar Evenepoel herpakte zich wel nog op de klim en blijft nog net voor Vingegaard en Roglic in de tussenstand.

Wat deden de Belgen?

In de grote kopgroep vonden we vier landgenoten terug. Louis Vervaeke, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt en Steff Cras. Die laatste stond voor de etappe 14de in de stand op 1’15 van Evenepoel en mocht dus een heel klein beetje dromen van de leiderstrui. Crass eindigde 9de op 1’12 van Kuss als beste Belg. Van Eetvelt volgde niet veel verder als 12de. Uijtdebroeks kwam als 22ste over de meet, 14 seconden na Roglic en 18 seconden voor Evenepoel.

Wat deden de favorieten?

Roglic en Vingegaard stuurden vier man met Kuss erbij vooruit en UAE zond Soler uit waardoor hun renners in het peloton konden uitblazen. Op de Pico del Buitre barstte de klassementsstrijd vervolgens helemaal los met Roglic, Vingegaard en Ayuso als winnaars van de dag. Al de rest moest tijd toestaan.

Verder nog iets dat u moet weten?

*Onder meer Kelderman, Sepulveda, Grégoir, Martinez, Watson en Milesi kwamen in het begin van de rit ten val. Die laatste, de eerste rode truidager in deze Vuelta, gaf kort nadien op.

*Remco Evenepoel verloor een eerste ploegmaat. De Italiaan Andrea Bagioli gaf vroeg in de rit op. Hij had last van een virus waar ook Vervaeke door getroffen werd. Met Jay Vine verloren ook Ayuso en Almeida een belangrijke pion. De Australiër gaf op na een val.