Gezinnen tonen zonnebloemenoogst in Bree

"Ondanks de wisselende weersomstandigheden waren we blij verrast gezinnen te zien arriveren met de oogst van hun zonnebloemen", klinkt het. "Juna, Jinthe en Jessica vielen in de prijzen voor de bloem met de langste stengel. We konden een lengte meten van 4,16 m. De prijzen voor de grootste bloem gingen naar Mia en Leo, Rina en Jan en Tom. De grootste zonnebloem had een doorsnede van 36,5 cm. Tijdens de wandeling langs de veldkapellen in de landelijke omgeving van Beek werd gezocht naar verloren Mariabeelden en werden vragen opgelost. Roos, Nele en Mia hebben de beste oplossingen ingediend."