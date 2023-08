Volgend jaar geen naakte ontslagen bij VRT: “Intensief naar alternatieven gezocht”

De VRT is een transformatieplan aan het uitvoeren, waarbij de omroep jaarlijks 25 miljoen euro moet besparen tot 2025. In een eerste fase ging dat gepaard met een vijftigtal naakte ontslagen en de outsourcing van de soap Thuis. In de tweede fase volgend jaar zullen gedwongen ontslagen niet nodig zijn, heeft de directie donderdag gezegd tijdens een overleg met de vakbonden.

“We hebben intensief naar alternatieven gezocht om het Transformatieplan verder uit te rollen zonder gedwongen ontslagen”, zegt directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie Karen Donders. “Zo werd er kritisch gekeken naar de vervanging van medewerkers die uit dienst gaan of reeds zijn gegaan, kregen medewerkers de mogelijkheid om op hun vroegst mogelijke datum wettelijk met pensioen te gaan en werden bepaalde vacatures niet ingevuld.”

“Wij vroegen al een tijdje duidelijkheid over de verminderde tewerkstelling volgend jaar”, zegt Wies Descheemaeker van vakbond ACOD. “We zijn opgelucht dat via andere maatregelen het aantal ontslagen naar nul kon worden gebracht, maar voor de mensen die overblijven zal de werkdruk wel toenemen.”

Ook in 2025 zouden nog 21 voltijdse jobs moeten verdwijnen. Ook dan zegt de directie intensief naar alternatieven te zullen zoeken om gedwongen ontslagen te vermijden.