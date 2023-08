Na zijn val in april in Luik-Bastenaken-Luik ging Tadej Pogacar al onder het mes in het ZOL. Nu is ook Laurens De Plus in Genk met succes geopereerd. De Belg van Ineos-Grenadiers brak zaterdag zijn heup in de ploegentijdrit van de Vuelta. “Shoutout naar prof. dr. Kristoff Corten en zijn team. Klaar voor mijn revalidatie”, schrijft De Plus op Twitter.