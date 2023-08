Agnetha brengt na tien jaar nieuwe single uit, is herwerkte versie van een oud nummer

Agnetha Fältskog wil haar solocarrière nieuw leven in blazen met de release van de single Where do we go from here? Het is het eerste nieuwe solowerk van de Abba-zangeres sinds de release van haar album A in 2013.

Het nieuwe album dat later dit jaar verschijnt zal A+ heten en niets anders zijn dan een herwerkte versie van het album uit 2013. Als Where do we go from here? een aanwijzing geeft van wat komt, dan valt het veilig te voorspellen dat A+ vooral dansbaarder zal zijn dan het origineel.

(lees verder onder de video van Where do we go from here?)

Agnetha Fältskog lanceert haar “nieuw” werk bijna dag op dag twee jaar nadat Abba het echt nieuwe album Voyage uitbracht. Het album was in 2021 het derde beste verkochte wereldwijd, vooral dankzij de singles I still have faith in you en Don’s shut me down.

Ondertussen loopt in Londen al meer dan een jaar de show Voyage, met avatar-Abba’s. De kans dat de groep ooit nog echt samen op een podium staat, is vrijwel onbestaande. Dat zei Bjorn Ulvaeus toen Zweden dit jaar het songfestival won en het land volgend jaar exact 50 jaar na de Waterloo-overwinning het Songfestival organiseert.