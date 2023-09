Vandaag sluit internationale transfermarkt, maar Belgische clubs kunnen nog langer transfers doen. Hoe komt dat?

Clubs uit Europese topcompetities zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje, Nederland en Portugal kunnen nog tot en met 23u59 op vrijdag 1 september talenten uit de Jupiler Pro League of elders wegkapen. Daarna zijn er geen inkomende transfers meer mogelijk in die competities.

De Belgische clubs hebben echter nog tot en met woensdag 6 september om 23u59 om transfers te doen. Vijf dagen langer dan clubs uit onze buurlanden dus en dat is bewust. De Pro League heeft die datum later gelegd dan in de meeste andere landen omdat ze zo de Belgische clubs tijd wil geven om een vervanger te halen als er last minute nog iemand vertrekt op 1 september. Niet onlogisch.

Antwerp komt dit seizoen in Europa in actie en doet daarom best z’n laatste transfer voor 4 september. — © BELGA

Al is voor onze ploegen die in actie komen in Europa de deadline eigenlijk wel iets vroeger. De spelerslijsten voor de Champions League, de Europa League en de Conference League moeten immers ten laatste op 4 september ingediend worden. Erna is een speler dit jaar niet meer speelgerechtigd in een Europese competitie.

België is trouwens niet het land waar de mercato nog het langst open is. Kroatië en Zwitserland hebben bijvoorbeeld hun deadline day op 8 september gelegd. Turkije en Cyprus sluiten op 15 september en Saudi-Arabië zelfs pas op 20 september. Het is dus hopen dat clubs uit die landen na 6 september niemand meer onverwacht wegplukken uit de Jupiler Pro League.