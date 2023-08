Opvallend zicht: fonteintjes omgetoverd tot schuimbad na vandalenstreek

De fonteintjes op het Descampsplein fleuren sinds 2012 de buurt op en waren het sluitstuk van de nieuwe Jules De Troozlaan. Maar donderdag keken de buurtbewoners toch eens raar op. De hele waterpartij was veranderd in een schuimbad.

Het resultaat van een vandalenstreek, weet burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Onbekenden hebben product in de fonteintjes gedaan”, aldus Prasse. Grappig? Niet echt, vindt Prasse. Het schuim is namelijk niet onschuldig. “Hopelijk lopen de fonteintjes geen schade op, want ze zijn heel onderhoudsgevoelig”, gaat de burgervader verder. “Ik heb alvast gevraagd om alle camera’s in de buurt te consulteren.” (lees verder onder de foto)

De fonteintjes werden uiteindelijk uitgeschakeld. — © jve

Ook de lokale politie ging donderdagmiddag langs. Daar hebben ze nog geen idee wie de vandalenstreek uitgehaald heeft. “We hebben de nodige vaststellingen gedaan. Waarschijnlijk goot iemand wasproduct in de fonteintjes”, aldus commissaris Jan Maertens. “Voorlopig is die persoon nog onbekend.” De fonteintjes werden uiteindelijk uitgeschakeld en de Technische dienst zou het schuim opruimen.