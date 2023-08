Nieuwe Vlaamse lijst met knelpuntberoepen voor migratie blijft beperkt tot 29 functies, werkgevers niet tevreden

De vernieuwde lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen in Vlaanderen - functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is - die op 1 september van kracht wordt, bevat 29 functies. Dat zijn er zeven meer dan bij de vorige aanpassing twee jaar geleden. Een te kleine uitbreiding die niet beantwoordt aan de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt, zo vinden de werkgevers.

Door opname in de lijst kunnen bedrijven sneller en vlotter werknemers van buiten de Europese Unie aanwerven. “We vinden het goed dat arbeidsmigratie op een gecontroleerde manier gebeurt en dat Vlaanderen de kraan voor arbeidsmigratie niet volledig opendraait”, zegt Jolyce Demely, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, de sectororganisatie voor de technologische industrie. “Voor ons blijft het in eerste instantie belangrijk om werk te maken van activering in eigen land. Maar we weten allemaal dat onze Vlaamse arbeidsmarkt in brand staat, en dat er acute problemen zijn.”

Agoria reageert daarom kritisch op de beroepen die werden toegevoegd, maar ook werden weggehaald. “We vinden het een gemiste kans dat minister Brouns niet ingaat op de unanieme vraag van de sociale partners om deze lijst substantieel uit te breiden. En we betreuren ook dat middengeschoolde IT- en technische profielen van de lijst werden geschrapt, ondanks de zware tekorten aan deze profielen”, aldus Demely. Omdat de knelpuntberoepenlijst slechts om de twee jaar wordt geüpdatet, vraagt Agoria Vlaanderen vandaag nog een aanpassing.

Ook werkgeversorganisatie Voka reageerde donderdag in de krant De tijd al “teleurgesteld”. “Een gemiste kans”, aldus Voka-topman Hans Maertens, verwijzend naar de 70.000 vacatures in Vlaanderen die niet ingevuld raken. De sociale partners hadden gepleit voor een forse uitbreiding van de lijst met meer dan 50 knelpuntberoepen.

Op de Waalse lijst staan 75 knelpuntberoepen. Maar Vlaams minister van Economie Jo Brouns (cd&v) wil de migratiekraan niet helemaal opendraaien, omdat er geen draagvlak is voor nieuwe migratiestromen. Zijn woordvoerder zegt in De tijd dat van de bedrijven verwacht wordt “dat ze eerst in Europa kijken en samen met de VDAB investeren in opleidingen”.