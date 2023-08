Gillé en Vliegen moeten meteen inpakken in dubbelspel op US Open: “Tiebreak kost ons de zege”

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er woensdag in hun vierde US Open als duo niet in geslaagd de openingsronde te overleven. De twee Limburgers verloren in hun eerste ronde van het dubbelspel in New York in drie sets (3-6, 7-6 (7/4) en 6-4) van de Portugees Francisco Cabral en de Braziliaan Rafael Matos. De partij duurde twee en een half uur.

Het beste resultaat van Gillé en Vliegen in New York blijft zo een plaats in de kwartfinales in 2020. Eerder dit jaar speelden ze de finale op Roland Garros. Ze waren het elfde reekshoofd in het dubbelspel op Flushing Meadows.

Teleurstelling overheerste dan ook na afloop. “We waren niet naar hier gekomen om er in de eerste ronde uit te gaan”, vertelde Vliegen na de nederlaag. “Het is heel spijtig, want in de eerste twee sets waren wij veruit de betere ploeg. We kregen heel wat breaks, maar wisten er te weinig te verzilveren. Twee mindere punten van ons in de tiebreak kosten ons hier de zege. Toen kantelde de wedstrijd. De tegenstander kreeg vertrouwen en speelde bevrijd in de laatste set.”

In de strijd om de plaatsen in de ATP Finals van eind dit seizoen doen Gillé en Vliegen een slechte zaak. Voor de start van het toernooi stonden ze zevende op de ranking, enkel de top acht krijgt startrecht in Turijn. “Er resten ons nog kansen, met twee ATP Masters 1.000-toernooien en twee ATP 500’s. Daar zijn nog veel punten te verdienen, op voorwaarde dat we goede resultaten neerzetten. En daar zullen we alles aan doen.”