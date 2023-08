Bijna 6.000 muziekfans met beperking genoten van festivalzomer: “Niemand hoeft thuis te blijven”

Met 5.629 personen die deze festivalzomer een beroep deden op de dienstverlening van Inter, ziet de organisatie het cijfer fors stijgen. Zo waren er ongeveer 2.000 extra personen ten opzichte van 2022. “De faciliteiten die we aanbieden zijn gericht op een maximale en gelijkwaardige beleving zodat iedereen gewoon en zorgeloos kan meedoen”, aldus Metten.

“Ik ging samen met mijn vrouw naar Suikerrock in Tienen. Dankzij de vriendelijke medewerkers van Inter hadden we een mooie dag”, getuigt Marc Beelen uit Geetbets.

Meer organisatoren

Ook meer festivalorganisatoren vinden de weg naar Inter: van 37 in 2019 en 44 in 2022 naar 51 dit jaar. Inter werkt al jaren samen met de grote festivalorganisatoren zoals Live Nation, Pukkelpop, Dour Festival, Graspop Metal Meeting, Dranouter, maar ook kleinere lokale festivals hebben oog voor toegankelijkheid.

Inter adviseert de festivals over de toegankelijkheid, bijvoorbeeld over rolstoelpodia en aangepast sanitair, en de Inter-vrijwilligers assisteren op de festivalweide en op de camping. Dat alles op maat van het festival.

Label

Wanneer organisatoren voldoen aan de belangrijkste toegankelijkheidsvoorwaarden kunnen ze het label ‘Toegankelijk evenement’ behalen. “Er is de keuze om zelf in te staan voor de toegankelijkheid of om hiervoor met Inter samen te werken. Er is nog veel werk en we zijn er nog niet, maar de sector zet elk jaar stappen vooruit”, merkt coördinator Bart Parmentier op.