PZ Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder gaat nog meer samenwerken

De samenwerking tussen politiekorpsen Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder is niet nieuws. Die was er al een tijdje in beperkte mate samen maar die wordt dus nu uitgebreid. Dit betekent dat politievoertuigen van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo binnenkort ook meer in Heusden-Zolder zullen patrouilleren en vice versa.

Interventie

Bij een interventie wordt vanaf de eerste week in september de dichtstbijzijnde ploeg opgeroepen. Een centrale wachtleider zal vanuit het hoofdcommissariaat in Beringen alle activiteiten op het terrein coördineren. Bovendien zullen de interventieploegen drie keer per dag tijdens gemeenschappelijke briefings samen afstemmen. In totaal zullen 60 politiemedewerkers bij deze nieuwe operationele samenwerking zijn betrokken. Deze intensievere samenwerking strekt zich ook uit tot de leidinggevenden van beide zones. Dit stelt hen in staat om grotere evenementen op te volgen en gemeenschappelijke (verkeers)acties gezamenlijk te plannen en in te zetten.

Bundelen

Het hoofddoel van deze samenwerking is om de krachten te bundelen en het personeel effectiever en efficiënter in te zetten. Dit zal resulteren in een verhoogde slagkracht voor zowel het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo als dat van Heusden-Zolder. De samenwerking is een strategische stap om de veiligheid en dienstverlening aan de gemeenschappen in de betrokken regio’s verder te verbeteren.