Bilzense Julie Biesmans stopt bij Red Flames: “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin”

“Dit was voor mij een heel moeilijke beslissing, maar het voelt wel aan als de juiste keuze”, aldus Biesmans. “Ik wil er zijn voor mijn gezin en van elk moment kunnen genieten. Ik ben heel dankbaar dat ik jarenlang deel heb mogen uitmaken van deze groep. Die ervaringen draag ik voor altijd mee. Vanaf nu hebben de Flames er alvast een fervente supporter bij.”

Biesmans verzamelde op 12 jaar 104 caps bij de Red Flames.​ De Bilzense debuteerde op 17 oktober 2011 met een 2-1 zege tegen Hongarije. Ze speelde twee EK’s: in 2017 in Nederland en in 2022 in Engeland waar ze de kwartfinales bereikte. Biesmans speelde haar laatste wedstrijd in het nationale shirt op 7 april dit jaar in Oostenrijk.