Steeds meer Belgen stellen testamenten en zorgvolmachten op: “Controle behouden”

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van notarissenfederatie Fednot. Terwijl vorig jaar op zes maanden tijd nog 41.405 zorgvolmachten bijkwamen in het register, telden notarissen er in de eerste helft van dit jaar 52.406, ruim een kwart meer.

Een testament legt vast wat er met een vermogen moet gebeuren nadat de eigenaar overlijdt. Een zorgvolmacht, die bestaat sinds 2014, doet hetzelfde, maar al wanneer die persoon daar mentaal en fysiek niet meer toe in staat is. Bovendien gaat zo’n volmacht verder dan enkel de financiële kant.

In de laatste jaren zit het aantal zorgvolmachten flink in de lift. Vijf jaar geleden registreerden notarissen er nog 37.011. Vorig jaar kwamen daar 84.551 bij, waarvan 75.000 in Vlaanderen. Ook dit jaar is ons land weer goed op weg om het vorige aantal zorgvolmachten te overschrijden.

Net als zorgvolmachten tekenen Belgen steeds vaker een testament. Met uitzondering van coronajaar 2020 steeg dat aantal de voorbije vijf jaar gestaag, met in 2022 een totaal van 69.526. Met nog de helft van 2023 te gaan, klokte Fednot op 30 juni af op 38.735 testamenten, meer dan tien procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder.

“Steeds meer mensen willen binnen de wettelijke mogelijkheden de controle behouden over wat er met hun erfenis gebeurt”, legt notaris Helena Verwimp uit. “Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis sowieso worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.”