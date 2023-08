Belgische banken moeten extra spaarpot aanleggen van Nationale Bank

Deze contracyclische kapitaalbuffer is een spaarpotje dat de banken in goede tijden moeten aanleggen voor als het economisch minder goed zou gaan. In die spaarpot zat vroeger 1 miljard euro, maar tijdens de coronacrisis werd die buffer vrijgegeven, om de banken wat extra ademruimte te geven.

De Nationale Bank beslist elk kwartaal of de buffer weer kan worden aangelegd. Eind juni liet ze uitschijnen dat dat vanaf het najaar het geval zou zijn. “Omdat er minder onzekerheid heerst over de impact van de rentestijging op de economie en aangezien de neergang in de krediet- en vastgoedcycli tot dusver ordelijk verloopt, bevestigt de NBB nu dat voornemen met een formele beslissing”, klinkt het donderdag in een persbericht.

2,3 miljard extra

Concreet moeten de Belgische banken vanaf 1 oktober en over een jaar 2,3 miljard euro extra opzij zetten. In eerste instantie, tot 1 april 2024, gaat het om 1,1 miljard euro. Tegelijkertijd zal de NBB de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen verlagen, tot een bedrag van 1,3 miljard tegen 2 miljard vandaag. Deze maatregel gaat op 1 april 2024 in.

“Hiermee vergroot de globale weerbaarheid van de banksector tegen mogelijk hoger dan verwachte verliezen”, zegt de Nationale Bank.