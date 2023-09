“Ik heb heel veel aan haar gehad”, zegt Ingrid (rechts), met An Houben van slachtofferhulp. — © Dick Demey

Hechtel-Eksel

Ze heeft net haar laatste gesprek gehad met slachtofferhulp. Twee jaar lang heeft Ingrid (49) uit Hechtel-Eksel gepraat, geweend, gerouwd, gevloekt en gelachen met An van Centrum Algemeen Welzijnswerk. Nadat haar man John (49) in Helchteren verongelukte. “Verdriet gaat in golven. Ik heb heel veel aan slachtofferhulp gehad, nu ben ik klaar om verder te gaan. Ingrid 2.0.”