Van expo tot podium en alles daartussen: twintig tips voor het nieuwe cultuurseizoen

EXPO

Ensor en het stilleven in België

© if

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed. Dat is de aanleiding voor allerlei initiatieven, maar het startschot wordt natuurlijk gegeven in Oostende, waar de meester werd geboren en waar hij zijn hele leven doorbracht. Mu.ZEE pakt uit met de allereerste tentoonstelling die volledig gewijd is aan de stillevens van Ensor. Uit binnen- en buitenland worden zo’n dertig doeken van hem samengebracht. De expositie bevat echter meer dan 150 kunstwerken om zijn intrigerende, complexe stillevens te situeren binnen de ontwikkeling van dat genre in België. Het stilleven was in het begin van de negentiende eeuw afgegleden tot decoratieve bloemstukken zonder inhoudelijke inzet en artistiek belang, maar later werd de stijl opgewaardeerd. Daarvan zien we hier veel bewijzen, zowel van beroemde als minder bekende schilders. Naast Ensor komen we onder meer Antoine Wiertz, Frans Mortelmans, Louis Thévenet, Rik Wouters en Jean Brusselmans tegen. Bijzondere aandacht gaat naar de totaal vergeten vrouwelijke kunstenaars Alice Ronner en Georgette Meunier.

Wat? Rose, rose, rose à mes yeux – James Ensor en het stilleven in België van 1830 tot 1930

Wanneer? Van 16 december tot 14 april

Waar? Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende

Toegangsprijs? 15 euro

www.muzee.be

THEATER

In een schietkraam

© if

Arthur baat op de kermis een schietbarak uit. Hij is het gewoon dat er van alle kanten op hem wordt geschoten. Hij blijft incasseren tot het hem te veel wordt. Dan schiet hij terug.

Gebaseerd op een bestaand familieverhaal vol duistere intriges en verdoken geheimen schreef Erik Vlaminck een tekst waarmee Warre Borgmans aan de slag gaat. Muziektheater wordt het want componist en multi-instrumentalist Bo Spaenc zorgde voor een soundtrack waarin hij en Johan Vandendriesche improviseren op nostalgische kermisdeuntjes. Het is een bloedernstig stuk, vaak beklijvend, al kan er ook kolossaal veel gelachen worden.

Wat? Tir Arthur , Warre Borgmans en Bo Spaenc

Wanneer? Van 1 oktober tot 22 december

www.bospaenc.be

COMEDY

Uit liefde voor het publiek

© if

Als peuter stond hij in het uitstalraam van de traiteurszaak van zijn ouders te zwaaien naar voorbijgangers, rond het kampvuur was hij de leukste scout. Daarna groeide hij van de bekendste publieksopwarmer uit tot vrolijkste tv-presentator, bekend van programma’s als Hotel Römantiek en Vrede op aarde. Vijf jaar na zijn zaaldebuut zoekt Sven de Leijer de toeschouwers weer op in het theater. Gewoon om zijn liefde voor het publiek te verklaren. De première is pas voor februari, maar vanaf 4 oktober doet hij maar liefst negentien try-outs.

Wat? Liefde voor publiek , Sven de Leijer

Wanneer? Van 16 februari tot 1 mei

www.svendeleijer.be

THEATER

Blankenberge in de seventies

© if

In het Blankenberge van de jaren zeventig krijgt een vaste vakantieganger op Camping Bonanza nieuwe buren. Het klikt niet tussen hen. Zo begint deze hilarische muzikale komedie met de beste Vlaamse liedjes van veertig, vijftig jaar geleden. De hoofdrol is voor Jacky Lafon (foto) en verder zien we in de cast ook o.a. Geena Lisa Peeters en Ivan Pecnik. De vrije-radiodisjockey van toen zou het een avond vol meezingers voor het hele gezin noemen.

Wat? Zo mooi, zo blond , Jacky Lafon e.a.

Wanneer? Van 6 tot 29 oktober

www.aufondproducties.be

COMEDY

Een proeverij om te lachen

© if

Joost Van Hyfte heeft een hotelschooldiploma op zak en maakte al culinaire comedyshows. In zijn nieuwe voorstelling begeeft hij zich aan het bier. Je kan je dus aan toogpraat verwachten, maar je wordt ook getrakteerd op weetjes over het gerstenat waar je nog nooit van hebt gehoord. Toppunt is dat de toeschouwers – maximaal honderd per opvoering – vier bieren mogen proeven. De ondertitel van het programma is Kom toch maar met de fiets. Te voet of met een taxi zijn misschien nog een betere opties.

Wat? Bier!!! Kom toch maar met de fiets , Joost Van Hyfte

Wanneer? Van 28 september tot 24 mei

www.joostvanhyfte.be

CONCERT

Meer dan honderd nieuwe snaren

© if

In april is Jan De Smet zeventig geworden. Dat viert hij graag met een uitgelezen schare muzikanten en zangeressen in zijn kielzog. Nele Paelinck, Laura vanden Heede en Juno Kerstens, alias The Bonnie Blues, blinken niet alleen uit op viool, accordeon, gitaar, cello en contrabas, maar zijn ook gebrevetteerde sirenes in de vocale drieklank. Onder de naam Les Guitares Magiques bespelen Raf Timmermans, Gijs Hollebosch en Mathias Moors allerlei authentieke en soms exotische instrumenten zoals dobro, ukelele, tiple en taropatch. Drummer en Belpoplegende Stoy Stoffelen is de ritmische rots in de branding. Tel er Jan De Smet zelf nog bij en je hebt een luxueus octet dat, tien jaar nadat de liedjes van De Nieuwe Snaar nog eens op de Vlaams podia te horen waren, een uitgelezen deel van dit muzikaal erfgoed in een hernieuwde versie brengt. Daarbij worden volgens berekeningen van Jan De Smet in het totaal 108 nieuwe snaren bespeeld.

Wat? Jan De Smet & de Grote Luxe

Wanneer? Van 21 september tot 20 april

www.garifuna.be

CIRCUS

Reis door putje winter

© if

Hedendaags circus rukt op. Naast straattheaterfestivals zien we het almaar meer opduiken in de programma’s van culturele centra. In dat van Hasselt heeft men dit seizoen een reeks met zes voorstellingen samengesteld. Voor sommige moet je tot volgend voorjaar geduld oefenen, maar in de herfstvakantie begint het met de Belgische gezelschappen Cie Nicanor de Elia en Compagnie Modo Grosso. Het Canadese FLIP Fabrique neemt je mee op een wonderbaarlijke reis door putje winter.

Wat? Blizzard , FLIP Fabrique

Wanneer? Op 5 november

Waar? Cultuurcentrum, Kunstlaan 5, Hasselt

Toegangsprijs? 22 euro

www.ccha.be

THEATER

Ontoerekeningsvatbaar

© if

Er zijn in België enkele duizenden mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, maar geen straf krijgen. Omdat ze een geestesstoornis hebben, worden ze voor onbepaalde tijd geïnterneerd. Hun vermoedelijke vertrekdatum wordt bij aankomst in hun instelling provisoir vastgelegd op het jaar 9999. Hoe beleven zij hun internering? Is er daadwerkelijk een verschil tussen een gevangenisstraf en zo’n gedwongen behandeling? En is buiten echt buiten? Annemie Morbee, die met ontoerekeningsvatbare personen werkt, zocht acteur Bruno Vanden Broecke op en leidde hem rond in een labyrint vol verhalen. Zij schreef de tekst voor het stuk dat hij speelt in een regie van Raven Ruëll. Licht maar rauw en met weinig franjes kiest de voorstelling voor de kortste weg, recht naar het hart van de toeschouwer.

Wat? Klink , Bruno Vanden Broecke

Wanneer? Van 7 oktober tot 23 december

www.jimmiedimmick.be

THEATER

Na de film terug naar het theater

© if

Eerst was het een muziektheaterstuk van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels. Daarna volgde de succesvolle verfilming door Felix Van Groeningen. Nu keert The broken circle breakdown terug naar de zalen, zij het deze keer met Lize Feryn en Roel Vanderstukken, live begeleid door een vierkoppige bluegrassband. Wat doe je als je het kostbaarste uit je leven verliest? Word je kwaad en depressief? Of loop je weg van je verdriet? Een verhaal over liefde voor mekaar, liefde voor een kind en liefde voor de dood.

Wat? The broken circle breakdown , Lize Feryn en Roel Vanderstukken

Wanneer? Van 16 september tot 22 december

www.aufondproducties.be

CONCERT

Een halve eeuw Luka Bloom

© if

Luka Bloom schreef in 1972 zijn eerste song die op plaat verscheen omdat zijn oudere broer Christy Moore het opnam. Pas toen hij 61 was, maakte hij zijn eigen versie van Wave up to the shore. Voor de 51ste verjaardag van dat nummer heeft de Ierse singer-songwriter 51 songs uit zijn carrière opnieuw ingeblikt. Ze staan op een driedubbele cd. Daar hoort een tournee bij. En natuurlijk brengt die hem naar België, waar hij heel populair is en met de regelmaat van de klok optreedt. Deze keer staan hier zes concerten in zijn agenda. Verwacht je aan een avond vol fijne anekdotes en een stemmige selectie uit zijn volledige oeuvre.

Wat? Luka Bloom

Wanneer? Van 20 oktober tot 19 november

www.greenhousetalent.be

COMEDY

Grappig of triestig?

© if

In zijn tweede comedyshow vertelt Jens Dendoncker openhartig en zonder schroom over zijn eigen leven. Van het aansnijden van de taart op zijn eerste communie tot zijn eerste – voor zover wij weten tot hiertoe enige – onenightstand. En van backstage bij The masked singer tot de therapieruimte op de psychiatrische afdeling. Klinkt het allemaal wat triestig? Wees er maar zeker van dat het ook grappig zal zijn.

Wat? Het zou grappig zijn als het niet zo triestig was , Jens Dendoncker

Wanneer? Van 31 oktober tot 18 mei

www.jensdendoncker.be

FAMILIE

De zwarte panter

© if

Iedereen in het dorp zit in de miserie. Dan daagt een steenrijke, voormalige inwoonster op. Zij wil de gemeentekas spijzen en bovendien iedereen enkele miljoenen schenken op voorwaarde dat haar ex-lief wordt vermoord. Het is voor hem dat ze haar geboorteplaats is ontvlucht. Hij had haar zwanger gemaakt en verstoten na een miskraam. De dorpelingen zakken weg in een poel van dilemma’s, gewetensvragen, moordplannen en hebzucht. Dan ontsnapt het huisdier van de wilde weldoenster, een zwarte panter… Zo gaat het verhaal van het bekende toneelstuk Bezoek van de oude dame van de Zwitserse auteur Friederich Dürrenmatt. Theater FroeFroe baseert zich op deze klassieker voor een voorstelling met spelers en poppen, bestemd voor een publiek vanaf twaalf jaar, in samenwerking met Theater Stap, een gezelschap waarin mensen met een beperking centraal staan.

Wat? My black panther , FroeFroe

Wanneer? Van 14 oktober tot 23 maart

www.froefroe.be

THEATER

De eenzaamste eeuw

Een man en een vrouw voeren een filosofisch gesprek over liefhebben in wat wetenschappers de eenzaamste eeuw noemen. Ze vragen zich luidop af of men ons afleert om liefdevol in verbinding te gaan met elkaar. Eenzame mensen consumeren nu eenmaal meer. In haar tweede eigen productie gaat Jozefien Mombaerts op zoek naar een alternatief voor Tinder en Blind getrouwd. Ze vroeg haar liefdespartner Johan Heldenbergh om mee te schrijven aan de tekst en naast haar op de scène te staan. Het wordt een pleidooi voor het grenzeloze liefhebben, wat recht tegenover het zoeken naar de meest doeltreffende relatie staat.

Wat? Gij zijt het , Jozefien Mombaerts & Johan Heldenbergh

Wanneer? Van 15 november tot 27 januari

www.jimmiedimmick.be

COMEDY

Wakker liggen met nieuwe vriendin

© if

De meeste mensen kennen acteur Robrecht Vanden Thoren van de televisiereeks Tom & Harry of van Hasta la vista, de film die hem op het festival van Québec de prijs van de beste acteur opleverde. Inmiddels is hij al een tijdje een andere weg ingeslagen en maakt hij heel persoonlijke voorstellingen op de driesprong van cabaret, stand-up comedy en theater. In zijn derde show ligt hij nachtenlang naar het plafond te staren terwijl hij vredig in het leven zou moeten staan met zijn nieuwe vriendin. Zijn psycholoog adviseert een alternatieve benadering. Maar is een weekend in de Ardennen met hallucinogene middelen en onder leiding van een sjamaan wel een goed idee?

Wat? Het derde oog , Robrecht Vanden Thoren

Wanneer? Van 8 september tot 10 mei

www.robrechtvandenthoren.be

CONCERT

Ode aan Liesbeth List

© if

Riet Muylaert, voorheen bekend als JackoBond en nu actief onder haar voornaam, mocht als kersvers afgestudeerde aan de kleinkunstafdeling van het Herman Teirlinck Instituut op tournee met Liesbeth List. Trouwens, dat was de heldin van haar moeder. Met haar eigen muziek speelde Riet in die tijd voor tien man en een paardenkop, nu stond ze met de Grande Dame van het Nederlandse chanson voor overvolle schouwburgen. Het maakte indruk. Vooral de manier waarop de vedette vol overtuiging, overgave en emotie Heb het leven lief zong, zal het jonge veulen van toen nooit vergeten. De titel van dat lied werd dan ook de titel van een ode aan Liesbet List waarbij Riet wordt bijgestaan door multi-instrumentalist Stefan Wellens en de strijkers van SunSunSunOrchestra.

Wat? Heb het leven lief , Riet

Wanneer? Van 13 september tot 20 januari

www.rietmusic.be

THEATER

Nadenken over adoptie

© if

Een geadopteerde zoon en een biologische dochter nemen afscheid van hun vader. Een koppel met een kinderwens wordt door de natuur gedwongen om na te denken over adoptie. Vragen botsen op antwoorden. Humor blijkt slechts een loze afleiding voor de pijn. Deze vier mensen zoeken naar warmte bij elkaar, bij hun overleden pa, bij hun ongeboren kind. Hun levens verstrengelen zich in dit stuk van Dimitri Leue, Samuel Vekeman, Clara Ceymans en Inge Paulussen.

Wat? Loos , Dimitri Leue e.a.

Wanneer? Van 2 februari tot 4 mei

www.leue.be

FAMILIE

Tekenen aan de trapeze

© if

In het prentenboek Olifant ondersteboven van Jan De Kinder doet een konijn alles om een verdrietige olifant op te fleuren. Niets lijkt te helpen. Misschien lukt het wel als hij ondersteboven gaat hangen. En dat gebeurt in deze mix van circus en live gemaakte illustraties. Het bewegend lichaam wordt een canvas waarop geprojecteerd wordt. De tekening gaat in dialoog met de trapeziste Marth De Kinder. Zo wordt deze voorstelling voor een publiek vanaf zes jaar ook en studie van de relatie tussen een dochter en haar vader.

Wat? Ondersteboven , Collectief Sans Soucis

Wanneer? Van 13 oktober tot 14 april

www.koortzz.be

THEATER

De steracteur en zijn assistent

© if

In het Londen van 1942 probeert een reizend theatergezelschap dat alleen werk van Shakespeare speelt, verstrooiing te brengen tussen alle chaos en ellende. De steracteur en zijn assistent zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Dit is een bewerking van het bekroonde en verfilmde The dresser van Ronald Harwood, een stuk over liefde en absolute toewijding. De hoofdrollen zijn voor Carry Goossens en Frans Maas. Verder zien we in de cast Leen Dendievel, Ann De Winne, Eve Van Avermaet en Erik Goris.

Wat? Achter de schermen , Eén zee

Wanneer? Van 10 oktober tot 29 maart

www.eenzee.be

THEATER

De kunst van het geluk

© if

Wat is geluk voor jou? Wat versta je onder die term? Moet je ernaar streven? Vraagt het inspanningen om het geluk te bereiken? En kunnen we ons ook tevredenstellen met ongelukkig zijn? Met een camera en een microfoon trok Mokhallad Rasem de straat op om zulke vragen te stellen. Op basis van die interviews maakt hij met actrice Charlotte Vandermeersch een theatervoorstelling over de kunst van het geluk.

Wat? Gelukzoekers , Malpertuis

Wanneer? Van 23 september tot 16 november

www.malpertuis.be

CONCERT

Een kring zanger-gitaristen

© if

Drie gepassioneerde zanger-gitaristen samen op het podium, in een intieme setting. Om beurten spelen ze een song uit hun rijke oeuvre en vertellen ze het verhaal achter de muziek. Niks in de handen, niks in de mouwen. Het unieke gelegenheidstrio bestaat uit Kris Wauters bekend van Clouseau en Tarkastaja, Klaas Delrue van Yevgueni en Jan De Campenaere van Venus In Flames, die ook tal van liedjes voor andere artiesten heeft geschreven.

Wat? Song circle , Kris Wouters, Klaas Delrue en Jan De Campenaere

Wanneer? Van 9 september tot 16 oktober

www.garifuna.be