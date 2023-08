Hermien Peters rechtstreeks naar halve finale op World Cup in Parijs, Lize Broekx start niet

In de World Cup kajak in Parijs heeft Hermien Peters zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. Lize Broekx had in dezelfde reeks moeten aantreden, maar nam niet de start.

De World Cup in Parijs geldt tegelijk als test-event voor de Olympische Spelen van vorig jaar, waar op dezelfde baan in Vaires-sur-Marne gevaren wordt. Een week na het WK in Duisberg komen Hermien Peters en Lize Broekx niet samen uit in de K2, maar apart in de K1. Hun seizoen stond helemaal in het teken van de olympische kwalificatie met de K2 en daarvoor moest de K1 even wijken. Nu het ticket voor Parijs zeker is, zowel voor K2 als K1, wilden de twee nog eens van de eenmansboot proeven.

Peters en Broekx waren in dezelfde reeks ondergebracht. De top drie mocht rechtstreeks naar de halve finale, de rest moest eerst nog naar de kwartfinales. Broekx gaf om nog onbekende reden forfait. Peters peddelde naar de tweede plaats op 1.59 van de Zweedse Linnea Stensils. Zij keert vrijdag dus terug in de halve finale (14.15u) en evenetueel in de A-finale (16.05u). (mc)