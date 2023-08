Balenaar Jochim Aerts in zijn Ridley-fabriek in Beringen. Rechts: het werelduurrecord van Victor Campenaerts in 2019. , Belga — © Boumediene Belbachir

Volgend jaar zullen we geen Belgische racefietsen meer zien in de grootste wielerkoersen. Lotto zegt na achttien jaar het contract met het Beringse fietsmerk Ridley op. De grootste Belgische producent van racefietsen begon in een garage in Balen, maar werd groots in Tessenderlo en Beringen.