Lewis Hamilton verlengt zijn contract bij Mercedes met twee jaar: “Ons verhaal is niet af”

Eindelijk witte rook. Voor het seizoen hadden Lewis Hamilton (38) en Mercedes al gezegd dat ze zo goed als rond waren over een contractverlenging. Maar hoe langer die uitbleef, hoe meer geruchten er opdoken. Op een gegeven moment heette het zelfs dat Hamilton een voorstel van Ferrari op zak had. Aangenomen wordt dat gesprekken aansleepten door onderhandelingen over zijn salaris en over het aantal dagen waarop Hamilton beschikbaar moet zijn voor promotiewerk en media-activiteiten. Maar nu is er dus duidelijkheid. Mercedes meldt dat Lewis Hamilton én George Russell de komende twee jaar zullen blijven.

“Dit was een gemakkelijke beslissing. We hebben het sterkste duo op de grid” Mercedesbaas Toto Wolff

Hamilton heeft zeven wereldtitels op zijn palmares, waarvan zes met Mercedes. Ze behaalden samen vele successen en waren jarenlang dominant in de F1. Maar in de slotrace van 2021 verloor Hamilton de zege en de wereldtitel aan Max Verstappen. Sindsdien heeft de Brit geen enkele overwinning meer geboekt. Aan het einde van dit nieuwe contract zullen de twee partijen dertien jaar samengewerkt hebben.

George Russell (25) zit in de Mercedesfamilie sinds 2017, toen het Duitse merk zijn opmars naar de F1 begon te financieren. Het liet hem later ook debuteren bij Williams. Dit is zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Mercedes. Vorig jaar in Sao Paulo boekte hij zijn eerste (en voorlopig enige) GP-zege.

De contracten lopen eind 2025 af. In 2026 begint de F1 aan een nieuw tijdperk met totaal nieuwe motoren.

Lewis Hamilton, George Russell en Toto Wolff. — © Mercedes

“Hongeriger dan ooit”

“Wij dromen elke dag ervan de beste te zijn en hebben het laatste decennium eraan gewijd om samen dat doel te bereiken”, zegt Hamilton. “Aan de top geraak je niet op korte tijd, het vergt toewijding en hard werk. Het was een eer om samen onze weg naar de geschiedenisboeken te verdienen met dit ongelooflijke team. We zijn nooit hongeriger geweest om te winnen. We hebben geleerd van elk succes en elke tegenslag. We gaan voort onze dromen na te jagen en we zullen opnieuw winnen. Ons verhaal is niet af.”

“Doorgaan met deze bezetting was een gemakkelijke beslissing”, zegt Toto Wolff, teambaas en mede-eigenaar van Mercedes. “We hebben het sterkste duo op de grid. Het was nooit meer dan een formaliteit om de samenwerking met Lewis voort te zetten en het geeft ons energie dat we dat nu ook publiek kunnen maken.”

De F1 is dit weekend in Monza voor de GP van Italië.