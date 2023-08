Politie Lommel vraagt extra waakzaam te zijn voor inbraken in auto’s

De politie Lommel vraagt extra waakzaam te zijn nadat er de afgelopen weken meerdere diefstallen uit voertuigen werden vastgesteld in Lommel. De voertuigen waren telkens niet afgesloten en stonden op de oprit van de woning.

Om een inbraak te vermijden, geeft de politie nog een resem tips. Zo wordt gevraagd om de auto altijd zorgvuldig af te sluiten. Ook al is het maar voor even of staat het voertuig op een privéterrein. Naast de deuren moeten zeker ook ramen, open dak en koffer goed dicht zijn.

Nog een gouden raad is om alle waardevolle voorwerpen uit de auto te nemen. Wat niet in de wagen ligt, kan niet gestolen worden. Gps, gsm, draagbare pc, dvd-speler, handtas en portefeuille zijn gegeerd bij dieven. Maar ook voor boorddocumenten, kleingeld, kledij, sporttas en soms zelfs drank en voeding wordt in auto’s ingebroken.

Koffer

Als je niet alles kan meenemen, steek het in de koffer voor je vertrek. Schakel hierbij ook alle bluetooth en wifi-functies uit zodat dieven het signaal niet kunnen opvangen. Verwijder de gps-houder en veeg de zuignapafdruk uit, zodat dieven niet denken dat er toch nog een gps aanwezig is.

Wanneer er toch is ingebroken, doe dan altijd aangifte bij de politie en blokkeer meteen je bank- en kredietkaarten via CARDSTOP 078170170 wanneer ze gestolen zijn.