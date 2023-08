Voormalig Thais premier Thaksin Shinawatra vraagt om koninklijke gratie

“We hebben de vraag ontvangen. Nu zal de procedure gevolgd worden. Het aandeel van de regering neemt niet veel in beslag, maar dat zal afhangen van de beslissing van de koning”, verklaarde Wissanu Krea-ngam. De 74-jarige Shinawatra bevindt zich momenteel in een ziekenhuis in de hoofdstad Bangkok, nadat hij na zijn terugkeer meteen in de gevangenis werd opgesloten.

De ex-premier kreeg tijdens zijn afwezigheid acht jaar cel opgelegd wegens corruptie en machtsmisbruik. Tijdens zijn zelfgekozen ballingschap bleef hij via de aan hem gelieerde partij Pheu Thai wel invloed uitoefenen op de Thaise politiek.

Na de recente verkiezingen gooide Pheu Thai het op een akkoordje met enkele partijen die linken hebben met het leger. Daardoor ziet het ernaar uit dat een strafvermindering of gratieverlening eraan zit te komen.