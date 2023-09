Van “Termien is kanshebber” tot “niet het kneusje’: dit verwachten de Limburgse clubs uit 3B van het nieuwe seizoen

Vorig seizoen was er de ontgoocheling na het mislopen van de promotie in de eindronde, nu start Termien als favoriet aan het nieuwe seizoen. — © Dick Demey

De clubs van eerste nationale en tweede afdeling trapten hun competitie woensdag al af, dit weekend is het ook de beurt aan derde afdeling. Maar wat mogen we van de Limburgse clubs verwachten? En wat verwachten de coaches zelf? Wij stelden de trainers in de laatste rechte lijn voor de competitiestart drie dezelfde vragen. 1. Hoe is de voorbereiding verlopen? 2. Wie zijn de titelfavorieten? 3. Wat verwacht je van je eigen ploeg?