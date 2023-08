‘Addams Family’-fan transformeert babykamer voor tweeling in duistere ‘graftombe’: “Zelfs de knuffels zijn kleine monsters”

E.V. Rogina (33) is grote fan van The Addams Family en van alles wat griezelig, donker en duister is. De Amerikaanse beviel onlangs van een tweeling - een jongen en meisje - en besloot om hun kamer volledig in het grijs en zwart in te richten. “Zelfs de knuffels zijn kleine monsters”, aldus de kersverse mama die de opvallende kinderkamer op Tiktok deelde.

“Hun bijnamen zijn Wednesday en Pugsley”, aldus E.V. die haar kinderen ook wel ‘vleermuisbaby’s’ noemt. “Op een dag rolde dat gewoon van mijn tong en het is blijven plakken.” Zij en haar vrouw vinden het heerlijk dat ze een jongen en een meisje kregen. “Net zoals in The Addams Family. Geweldig, toch?”

E.V. zocht tijdens haar zwangerschap naar inspiratie om hun kamer in te richten en kwam bij grijs uit toen ze kleuren bekeek. “Psychologisch gezien is het een kalmerende kleur voor baby’s”, klinkt het. “Ik was zelf een erg onrustig kind, altijd overprikkeld. Dus ik wilde een kamertje maken waar ze rust en vrede vinden.”

(Lees verder onder de foto)

Rust en vrede kan wel letterlijk worden genomen in de babykamer die wel een graftombe lijkt. Naast knuffels in de vorm van spinnen, spoken en andere monsters, zijn er ook kussens in de vorm van onder meer grafzerken. Ook de babyboekjes zijn helemaal in thema. “Ik had geen flauw idee dat er ook gothic boekjes voor baby’s bestonden”, aldus E.V. die titels zoals Mother Ghost, Beatrice the Sea Witch en C for Coven op de kop wist te tikken.

(Lees verder onder de foto)

De video waarin E.V. toont hoe ze de kamer schildert en inricht, is intussen al bijna 50 miljoen keren bekeken. Heel wat mensen vinden het resultaat prachtig, maar er komt ook heel wat kritiek op de kleurenkeuze van de vrouw.

“Men waarschuwt dat kinderen kleuren nodig hebben om te ontwikkelen, maar monochroom is ook goed voor de ontwikkeling van kleine hersenen”, zegt de kersverse moeder. “En wat ik niet toonde in de video - omdat het niet bij de toon paste - is dat ze een hele kist vol kleurrijk speelgoed hebben.”