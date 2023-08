Nederlandse toeriste (70) stort voor ogen van haar kinderen dieperik in tijdens wandeling in Italiaanse Alpen

De Alta Via di Merano, een bekend wandelpad in de Italiaanse Alpen. — © Shutterstock

Een Nederlandse toeriste (70) is woensdag om het leven gekomen tijdens een wandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol, zo meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

De vrouw was volgens nieuwszender Rai samen met haar twee kinderen bezig aan een wandeling op de Alta Via di Merano, een bekend wandelpad in de Italiaanse Alpen, als ze plots 100 meter naar beneden viel. Toen een van de kinderen, een dokter, haar moeder terugvond, kon ze enkel het overlijden vaststellen. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en bracht het lichaam van het slachtoffer over naar de nabijgelegen vallei.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het overlijden of het incident donderdag nog niet bevestigen. Er was nog geen verzoek tot consulaire bijstand binnengekomen.