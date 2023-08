Zutendaal

Romain Gerits (75) en Magda Hennebert (73) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Het gouden paar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. Romain was ingenieur bij Werkhuizen KS Waterschei en RLKM fietsroutenetwerk, Magda was onderwijzeres. Romains hobby’s zijn tennissen en fietsen. Magda houdt van piano spelen, zingt bij zangkoor Heidegalm en fietst graag.