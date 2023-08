Lizette stond 44 jaar op de planken bij 't Open Doek

44 jaar stond Lizette Ceulemans op de planken bij toneelvereniging 't Open Doek Terkoest, maar nu neemt ze afscheid als spelend lid. Tijdens het jaarlijks afsluitfeest van de toneelgroep op zondag 27 augustus werd Lizette in de bloemetjes gezet.

Al sinds 1979, de opstart van de vereniging, is Lizette Ceulemans spelend lid van de toneelgroep. Na enkele jaren werd ze ook bestuurslid. Zij was en is nog steeds de steunpilaar van de vereniging. Na 44 jaar heeft Lizette aangegeven dat toneelspelen voor haar stopt, maar dat ze bestuurslid wenst te blijven. Om haar te danken voor haar grote inzet werd er een fotoalbum samengesteld met foto’s uit deze 44-jarige toneelgeschiedenis. Een etentje volgt ook nog, maar de medespelers en helpers hebben tijdens het feestje uitgebreid geklonken op hun “grande dame” van ’t Open Doek.