Israëlische soldaat gedood bij aanval op grensovergang aan Westelijke Jordaanoever

Bij een Palestijnse aanval op een grensovergang aan de Westelijke Jordaanoever, is een Israëlische soldaat om het leven gekomen. Drie andere soldaten raakten gewond, meldt het Israëlische leger.

De aanval deed zich voor aan de grensovergang in Maccabim, tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Een Palestijnse vrachtwagenchauffeur versnelde en reed bewust in op een groep soldaten. Eén soldaat overleed, drie anderen raakten gewond. De aanvaller werd doodgeschoten, zo meldt het Israëlische leger nog.

Woensdagavond was bij een andere aanval in Jeruzalem al een Israëlische man gewond geraakt. Volgens de politie had een 14-jarige Palestijn de man aan een tramhalte aangevallen met een mes. Lokale media melden dat de dader werd doodgeschoten door een politieagent.

De situatie in Israël en op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever is al enige tijd gespannen. Sinds het begin van het jaar kwamen enkele tientallen Israëliërs, een Oekraïense en twee Italianen om bij Palestijnse aanslagen. Aan Palestijnse kant vielen dit jaar al een tweehonderdtal doden. Onder de doden bevinden zich ook heel wat burgers.