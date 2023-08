Bewaarwijn voor een prikje: vier flessen onder de 10 euro die zelfs nu al lekker zijn

Een fles van 30, 40, 50 euro of meer kopen om enkele jaartjes te laten rijpen in de kelder is geen kunst. Maar budgetbewaarwijn op de kop tikken lijkt ons al stukken moeilijker. En toch kan het. Wij gingen op speurtocht en vonden vier flessen onder de 10 euro die nog wel een tijdje in de kelder of bewaarkast kunnen. Toegegeven, niet vijf of tien jaar, maar een twee à drietal jaartjes extra respijt lijkt ons zeker mogelijk. En voor wie niet kan wachten: de vier geselecteerde flessen zijn vandaag al mooi op dronk.