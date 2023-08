Explosie in Roemeens tankstation eist derde dodelijk slachtoffer

De dodentol van de explosie afgelopen zaterdag in een LPG-station in de omgeving van de Roemeense hoofdstad Boekarest is opgelopen tot drie. Eén man bezweek woensdagnacht aan zijn ernstige brandwonden, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid in Boekarest bekend. Bij het ongeluk in het dorp Crevedia waren twee mensen op slag dood en raakten 57 anderen gewond. Twee van de gewonden patiënten verkeren naar verluidt in kritieke toestand.