Al voor bijna 20 miljard euro ingeschreven op de staatsbon

Via de financiële instellingen werd op vijf dagen meer dan 11,12 miljard euro opgehaald. Rechtstreeks – via de Grootboeken – was donderdagmiddag al voor ruim 8,43 miljard euro ingeschreven.

De campagne loopt nog tot 1 september. De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.