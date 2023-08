Maserati belandt in gracht in Dilsen: bestuurder ongedeerd

Donderdag rond 11.30 uur is op de Driepaal in Dilsen een Maserati in de gracht tegen een boom beland. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde op de grens met Dorne-Opoeteren en de Europalaan in Dilsen, ter hoogte van de toeristische parking. Een automobilist die in de richting van de Europalaan reed, raakte om onbekende reden van de baan. De wagen kwam in een gracht terecht en ontwortelde in de gracht een boom. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen stappen. Er vielen geen gewonden. Een takeldienst kwam de auto uit de gracht trekken.