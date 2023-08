Problemen voor Remco Evenepoel in de Vuelta? “Het lijkt erop dat enkele ploegmaats ziek zijn”

Geen vuiltje leek er tot dusver aan de lucht voor Remco Evenepoel in de Vuelta, tot Benoit Vaugrenard gisteren opdook bij Eurosport. Volgens de ploegleider van Groupama-FDJ “lijken er een paar ziek in het team van Evenepoel”. Hij leek daarmee te verwijzen naar Andrea Bagioli en Louis Vervaeke, die pas een kwartier na ritwinnaar Groves over de finish kwamen.