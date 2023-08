Ook internationale topper Dominic Thiem komt opnieuw naar European Open in Antwerpen

Thiem is een voormalige nummer drie van de wereld en won in 2020 de US Open. “Het is een hele eer om Thiem er opnieuw bij te hebben”, aldus toernooidirecteur Dick Norman. “Zijn prestaties eerder dit jaar bewijzen dat hij succesvol aan de weg terug aan het timmeren is.”

Vorig jaar haalde Thiem de halve finales van de European Open. Hij versloeg toen onze landgenoot Michael Geerts, Francisco Cerundolo en toenmalig nummer tien van de wereld Hubert Hurkacz. Sebastian Korda bleek in de halve finales te sterk in drie sets. “Dat we Dominic Thiem opnieuw kunnen toevoegen aan onze deelnemerslijst is een grote eer. Hij bewijst de jongste maanden en ook nog deze week op de US Open dat hij helemaal terug aan het komen is. Zijn bijnaam Dominator zegt alles: zijn vasthoudendheid op de baan is inspirerend, zijn aanwezigheid zal zeker de intensiteit van het toernooi verhogen. We zijn verheugd om hem weer te mogen verwelkomen en kijken uit naar geweldige tenniswedstrijden.”

Eerder bevestigde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) al zijn komst naar het toernooi, waarvan de achtste editie van 15 tot en met 22 oktober in de Lotto Arena gehouden wordt. De Canadees Félix Auger-Aliassime veroverde vorig jaar in Antwerpen de eindzege.