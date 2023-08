Politie pakt drugsoverlast aan Dusartplein aan: vier verdachten in gevangenis

Vier drugsdealers zitten in de cel na een actie van de politie LRH. Twee verdachten zijn vrij onder voorwaarden. Het onderzoek naar de drugsdealers startte na verschillende meldingen van drugsoverlast in het centrum.

Onderzoek bracht aan het licht dat er verdovende middelen vanuit een appartement ter hoogte van het Kolonel Dusartplein werden verhandeld. Het ging vooral over cocaïne en in mindere mate over ketamine. In totaal voerde de politie LRH 7 huiszoekingen uit bij de verdachten van drugshandel en de vermoedelijke leveranciers. Zes personen werden gearresteerd. Er werden ook verdovende middelen en een som geld in beslag genomen.

De verdachten werden bij de onderzoeksrechter in Hasselt voorgeleid. Die besliste om vier verdachten aan te houden en twee verdachten vrij te laten onder voorwaarden.