Papa test sluw trucje uit om te zien of dochter écht slaapt: “Geniaal!”

Doen je kinderen ook weleens alsof ze slapen, maar kan je het niet bewijzen? Dan heeft de Amerikaanse Kyle dé oplossing voor alle ouders. Hij filmde onlangs zijn dochter die zogezegd aan het slapen was, en pakte haar hand op om het te testen. “Als het in de lucht blijft hangen, dan is ze écht aan het slapen”, klinkt het in de video, die ondertussen al meer dan 18 miljoen keer werd bekeken. En hij had beet: zijn dochter liet zich écht door het sluwe trucje vangen.