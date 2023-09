Vier broers en zus aan de slag in hetzelfde restaurant: “Ruzies laten we thuis”

De familie Stegen is goed vertegenwoordigd in restaurant Schuur 17. Vier broers en een zus hebben er allemaal een werkplekje veroverd. — © Johnny Geurts

Het lijkt wel een familiebijeenkomst, maar het is gewoon hun werk. In restaurant Schuur 17 in het Bilzerse Rosmeer werken vijf kinderen uit hetzelfde gezin, van jobstudent in de zaal en achter de toog tot souschef. “Als we aan het werk zijn, zien we elkaar als collega’s. Ruzies laten we thuis.”

De familie Stegen is goed vertegenwoordigd in restaurant Schuur 17. Vier broers en een zus hebben er allemaal een werkplekje veroverd. “Het zijn niet alleen goede werkkrachten, maar ook hele loyale jonge mensen”, zegt zaakvoerder Jordi Lenaers. “Het is dus niet zo vreemd dat ze hier werken. We hebben een grote groep van medewerkers, maar je merkt dat deze vijf elkaar met een simpel gebaar begrijpen. Ze werken vlot en passen perfect binnen ons team. Af en toe vergeten ze wel eens dat ze niet thuis zijn en wordt er al eens heen en weer geroepen.” (lacht)

Caitlyn (18), Owen (22), Quinten (21) en Liam (17) werken al een tijdje in het restaurant. Sinds kort is Kearan 15 geworden en mag ook hij aansluiten. “Ik heb drie jaar geleden als eerste gesolliciteerd toen we hier met de familie kwamen eten”, vertelt Caitlyn (18). “We woonden toen ook vlakbij. Kort daarna is ook mijn oudste broer Owen hier aan de slag gegaan.”

Souschef

Owen (22) is intussen uitgegroeid tot de rechterhand van de chef-kok. “Als souschef heb ik inderdaad een verantwoordelijke rol gekregen”, vertelt hij. “Mijn zus en broers hebben een leuke vakantiejob naast hun studies, meestal opdienen en achter de bar staan.”

Of de kinderen met deze job hun droomjob gevonden hebben? “Ik vind het fijn om hier de kneepjes van het vak te kunnen leren van de chef”, zegt Owen. “Ik kan hier heel wat ervaring opdoen. Later wil ik misschien ooit wel een eigen restaurant openen.”

De andere broers vinden het vooral een fijne vakantiejob. “Ik wil graag werken in de vastgoedsector”, vertelt Quinten (21). Kearan (15) volgt momenteel een sportrichting op school. “Horeca is fijn als vakantiejob, maar ik zie me wel eindigen als kinesist”, lacht hij. Ook Liam (17) ziet zichzelf op termijn een andere richting uitgaan. “Ik wil later rechten studeren”, vertelt hij. “Ik wil graag advocaat worden.” En het meisje uit het gezin? “Ik vind horeca heel leuk”, vertelt Caitlyn. “Wellicht later ook nog wel als flexi-job. Maar mijn toekomst zie ik toch eerder in de jeugdhulp.”

Avondwerk

Is het makkelijk om als broers en zus samen te werken? “Als we aan het werk zijn, zien we elkaar eerder als collega’s”, vertelt Caitlyn. “Als we thuis bijvoorbeeld een woordenwisseling gehad hebben, nemen we dat niet mee naar het werk. Ons jonger zusje Meghan staat trouwens ook al te popelen om hier aan de slag te gaan. Ze is nog maar 13 jaar, dus ze zal nog even moeten wachten.”

“Horeca is ook hard werken”, klinkt het nog bij de familieploeg. “Maar we doen het ontzettend graag. Het is een deel van ons leven. Het is altijd avondwerk, we gaan nooit vroeg slapen. Maar we staan altijd weer lachend paraat.”