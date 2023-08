Soudal Quick-Step aast op Noorse topcoach van Uno-X

Volgens de Noorse zender TV2 zit Patrick Lefevere eerstdaags samen met Espen Aareskjold (48). De Noor is al een tijdlang één van de coaches bij Uno-X en binnen het Noorse wielrennen. Hij werkte onder meer al samen met wereldkampioenen in de jeugdcategorieën Per Strand Hagenes en Kristoffer Halvorsen.

Aareskjold is geen bekende naam, maar de Noor heeft wel een goede reputatie in wielermiddens. Hij zou erg geliefd zijn om zijn op feiten en data gebaseerde benadering van trainingen. De voorbije jaren werkte hij samen met Strand Hagenes en Halvorsen, maar ook met onder meer de broers Hoelgaard, Abrahamsen en Dversnes.

Volgens het Noorse TV2 zouden Lefevere en Aareskjold binnenkort samen aan tafel gaan zitten. Zijn huidige werkgever lijkt hem alvast niet veel in de weg te gaan leggen. “Het mag duidelijk zijn dat we met Espen verder willen”, zegt Jens Haugland, manager van Uno-X. “En ik weet dat Sokrates (koosnaam voor Aareskjold, red) enorm gemotiveerd is om bij ons te blijven. Maar als hij hogerop wil, dan zullen we hem daarin steunen. Ik ben geweldig trots op mijn ‘coaching staff’. Alleen is het geweldig nieuws dat iemand van ons team aantrekkelijk is voor een topteam. Dat betekent dat we goed werk leveren. Het is een compliment voor ons en voor Espen, hij verdient dit.”

Bij Soudal Quick-Step zou Aareskjold gaan samenwerken met Koen Pelgrim, de trainer van Evenepoel, maar ook met Franck Alaphilippe die onder meer zijn neef Julian Alaphilippe begeleidt. Ook de Griekse trainer Vasilis Anastopoulos is al een tijdje actief bij de ploeg.