Verdachte van ontvoering in Scherpenheuvel weer vrijgelaten: “Hij wilde de fietser (16) naar het ziekenhuis voeren”

De man die ervan verdacht werd dat hij dinsdagmiddag een 16-jarig meisje wilde ontvoeren in Scherpenheuvel-Zichem, is vrijgelaten na verhoor. “Hij was in paniek, en hij wilde het meisje naar het ziekenhuis brengen”, zegt het parket. Toch zal de man voor de rechtbank moeten verschijnen.

Het Leuvense gerecht onderzocht de afgelopen dagen wat er precies gebeurd is na een aanrijding op dinsdag in de Spitsmuisstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 16-jarige H.D. reed in de smalle straat op haar fiets naar de training van de sportclub, toen ze werd aangereden door een witte bestelwagen.

Het meisje kwam daarbij ten val. De chauffeur zou haar daarna in zijn bestelwagen hebben getrokken, en met haar zijn weggereden. “Uiteindelijk slaagde ze er toch in om via het raam van de camionette te ontsnappen”, vertelden haar ouders aan het Nieuwsblad. Ze zou daarbij geslagen zijn.

“Op dat moment kwamen er nog enkele mensen voorbij in een auto, die ze staande kon houden. De bestuurder van de bestelwagen nam daarop de vlucht.”

Opgetild op de passagierszetel

Speurders van de politiezone Demerdal konden het meisje uitgebreid verhoren, maar ook de chauffeur: hij gaf zich dinsdagavond twee uur na het incident vrijwillig aan bij de politie in Aarschot. Hij werd gearresteerd .

“De aanrijding zelf was een ongeval”, zegt het Leuvense parket. “Er zijn geen aanwijzingen dat de chauffeur dat opzettelijk deed, met de bedoeling om haar te ontvoeren.”

“Over wat vlak na het ongeval gebeurde, zijn de verklaringen gelijklopend. Het meisje is gevallen, en de man heeft haar opgetild en op de passagierszetel van zijn bestelwagen gezet”, aldus het parket. “Het meisje is daarop weggelopen.”

In paniek naar het ziekenhuis

“Maar de verklaringen over wat er zich vervolgens heeft afgespeeld, lopen uiteen”, vervolgt het parket. “Het slachtoffer vertelt dat ze hard geslagen is, en dat de man haar met geweld in de bestelwagen heeft getrokken.”

“De man zelf erkent dat hij haar opnieuw in de bestelwagen wilde halen. Hij was naar eigen zeggen in paniek. Omdat hij zag dat het meisje gewond was, wilde hij haar naar het ziekenhuis brengen. Hij was bang dat hij in de problemen zou komen als de politie na het ongeval vaststellingen zou komen doen. Hij erkent dat hij op een zeer onlogische manier gehandeld heeft, maar hij ontkent dat hij haar heeft geslagen.”

Voertuig in beslag

Het rijbewijs van de man is ingetrokken, en zijn voertuig is in beslag genomen. Hij zal zich allicht voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf, en voor de correctionele rechter voor zijn dwingende, agressieve gedrag.

“Er was een geweldpleging. Maar we hebben geen aanwijzingen dat hij de intentie had om haar te ontvoeren”, zegt het parket.

Het slachtoffer liep volgens haar ouders een gekneusde enkel op, een hersenschudding, schaafwonden over hele lichaam en een hoofdwonde die moest gehecht worden. Dat gebeurde mogelijk bij de aanrijding, en toen het meisje uit de rijdende wagen sprong. “Uit het rapport van de wetsdokter blijken geen tekenen van zware slagen”, zegt het parket.

De man werd na het verhoor vrijgelaten, in afwachting van een proces.