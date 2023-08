Bestelde jij een iPhone die nooit aankwam? Politie zoekt gedupeerden van 23-jarige oplichter uit Genk

Politie Carma is op zoek naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een 23-jarige Genkenaar die mensen via internet oplichtte. Slachtoffers kochten online een iPhone of Playstation bij hem maar kregen die nooit toegestuurd.

Bij de politie zijn 22 slachtoffers gekend. Maar de speurders gaan er vanuit dat er nog meer gedupeerden zijn.

De bal ging aan het rollen toen bij de politie meerdere klachten van slachtoffers, verspreid over het hele land, binnenkwamen omdat ze het gekochte product nooit hadden ontvangen. Het onderzoek door de politie Carma leidde naar een twintiger uit Genk. Dinsdag 29 augustus werd de 23-jarige man in een huis in Bilzen in de boeien geslagen.

Nepprofielen

De man bood via de platformen Marketplace en 2dehands van Facebook onder meerdere (nep)profielen mobiele telefoons (iPhones) en spelcomputers (Playstations) aan. De slachtoffers betaalden een voorschot of het volledige bedrag maar kregen het product nooit toegestuurd. Wanneer de benadeelden om uitleg vroegen, werd een valse track & trace link doorgestuurd of werden ze een tijdje aan het lijntje gehouden. Dan bleek dat het gekende telefoonnummer plots niet meer in gebruik was en werd hun nummer uiteindelijk geblokkeerd.

Politie Carma en het parket Limburg willen waarschuwen voor dergelijke aankopen op het internet. Betaal niet met een overschrijving vooraleer je het product gezien of ontvangen hebt. Ook als de verkoper niet fysiek wil afspreken of moeilijk bereikbaar is, moet er een alarmbelletje rinkelen.

Gevangenis

De verdachte werd na zijn arrestatie voor verhoor meegenomen. Later werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die besloot de man aan te houden. Hij werd naar de gevangenis gebracht.

Slachtoffers die een gelijkaardige situatie ervaarden, worden gevraagd contact op te nemen met Politie CARMA op het nummer 089/39 14 10.