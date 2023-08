Braziliaanse vrouwenbondscoach Pia Sundhage ontslagen na WK-debacle

Pia Sundhage is ontslagen als bondscoach van de Braziliaanse nationale vrouwenvoetbalploeg, zo maakte de Braziliaanse Voetbalfederatie CBF woensdagavond bekend.

Zuid-Amerikaans kampioen Brazilië geraakte begin deze maand op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland verrassend niet voorbij de groepsfase. Na groepswinnaar Frankrijk en Jamaica eindigden ze pas op de derde plaats, hun slechtste WK-resultaat sinds 1995. Enkel de top twee van elke groep stootte door naar de tweede ronde.

De 63-jarige Zweedse was sinds 2019 als Braziliaans bondscoach aan de slag en had nog een contract tot na de Spelen van volgend jaar in Parijs.