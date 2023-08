VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Rit 7 (Utiel - Oliva): Alle kansen voor Kaden Groves op een hattrick

Kort Start: 12u50 Aankomst: omstreeks 17u30 Afstand: 200 kilometer

Het parcours

Een etappe met negatieve hoogtemeters. Startplaats Utiel ligt immers zevenhonderd meter boven de zeespiegel, de streep in Oliva ligt nog welgeteld tien meter boven diezelfde zeespiegel. Tot en met kilometer honderdtwintig gaat het doorlopend bergaf met enkele kleine heuveltjes in het hinterland van Valencia. Maar eens het peloton de sinaasappelstad bereikt heeft, liggen er nog tachtig vlakke kilometers te wachten. Kortom, een uitgelezen kans voor de spurters. De hamvraag zal zijn: wie wil er mee het peloton controleren nu duidelijk is dat Kaden Groves en Alpecin-Deceuninck de concurrentie telkens letterlijk en figuurlijk te snel af zijn? Kan er een groep wegrijden die het uitzingt tot aan de finish. Zeer zeker! Alpecin-Deceuninck heeft zijn twee etappes reeds op zak, voor hen hoeft niets nog. Anderzijds beseffen ze bij de Roodhooftjes ook wel dat dit nog één van de weinige kansen is op ritwinst. Enfin, de kans op een massaspurt is groot maar een zekerheid is het niet.

© Getty Images

De favorieten

Kaden Groves dus! De 24-jarige Australiër uit Gympie werpt zich meer en meer op als een spurter die ook een lastig parcours kan overleven. En dan hoor je thuis in de Vuelta. Na een lastige start van het seizoen won de Australiër intussen naast de Volta Limburg Classic ook etappes in de Ronde van Italië en de Ronde van Catalonië. En deze week dus ook al twee keer in de Vuelta. Dat hebben de broers Roodhooft toch maar weer goed gezien.

De concurrentie? Filippo Ganna begint zich meer en meer te ontpoppen als sprinter. De Italiaanse hardrijder won zo al de openingsetappe in de Tour des Regions Wallons en werd woensdag knap tweede achter Groves. Het verschil was niet eens zo gek groot. Ook Dries Van Gestel doet het meer dan behoorlijk, al zal dat robbertje armworstelen met Edward Theuns hem niet in dank afgenomen zijn. Teuns zelf is ook meer dan goed en Milan Menten hoopt op revanche na zijn val afgelopen woensdag. Blijven nog over: Juan Sebastian Molano, Alberto Dainese…

© AFP

Onze favorieten *** Kaden Groves ** Filippo Ganna, Edward Theuns * Dries Van Gestel, Alberto Dainese, Milan Menten

De sleutelpunten

Ongeacht hoe de wedstrijd eindigt - op een massaspurt of met een geslaagde vlucht -, het sleutelpunt ligt op driehonderd meter van de finish. Na een kilometerslange aanloop zonder noemenswaardige bochten en met amper rotondes moet het peloton plots nog een haakse bocht naar links nemen en zien ze de finish opdoemen. Waarom de finish niet voor de bocht gelegd kon worden, is ons een raadsel. Wie niet goed gepositioneerd doorheen die laatste bocht gaat, maakt geen schijn van een kans.

Verder nog iets dat u moet weten

Niet veel eigenlijk. Badplaats Oliva ligt naast het Parque natural del Marjal de Pego-Oliva, een moeras dat wordt omzoomd door rijstvelden. Het stadscentrum van Valencia wordt gemeden.