MR geen voorstander van legalisering cannabis: “Niet het moment voor laksheid”

Coalitiepartner MR steunt het pleidooi van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne om cannabis te legaliseren niet. De steden kampen met overlast door druggebruikers en dus is het niet het moment voor laksheid, vindt partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez.

Dermagne pleit er donderdag in een interview in De Morgen voor om cannabis te legaliseren. Hij noemt dat een kwestie van gezond verstand. “Volgens mij heeft het geen zin meer om aan onze politie te blijven vragen om eindeloos cannabisgebruikers te vervolgen en in de cel te stoppen. Die repressie werkt niet.” De PS-vicepremier wil ook de teelt en verkoop organiseren om er inkomsten voor de staat uit te halen.

De MR steunt dat idee niet. “Moeilijkheden veroorzaakt door de consumptie van drugs, zeker van harddrugs, stellen steden vandaag voor problemen”, reageert voorzitter Bouchez op Bel-RTL. “Het is niet het moment voor een signaal van depenalisering, van laksheid.”

De Franstalige liberalen sluiten de deur voor een legalisering van cannabis in de toekomst niet helemaal, maar benadrukken wel dat de drugs schadelijk zijn voor de gezondheid.

De extreemrechtse oppositiepartij Vlaams Belang noemt de legalisering onbespreekbaar. “We gaan de problemen die er reeds zijn met alcohol niet verbeteren door er ook nog drugs bij te gooien. Noch de volksgezondheid, noch de bestrijding van criminaliteit zijn hierbij gebaat”, zegt Kamerlid Marijke Dillen.