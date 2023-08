2,24 procent van gecontroleerde chauffeurs blies positief tijdens zomerse bobcampagne

Tijdens de zomers bobcampagne controleerde de politie 358.434 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol. In totaal 2,24 procent blies positief, dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar toen 2,5 procent van de bestuurders positief was. Er werden de afgelopen twaalf weken tijdens deze campagne 2.870 rijbewijzen ingetrokken. Dat meldt de federale politie.

De controles van de lokale en federale wegpolitie liepen van vrijdag 2 juni tot en met maandag 28 augustus, in het kader van de bobcampagne van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. 358.434 gecontroleerde bestuurders, dat zijn er gemiddeld 4.073 per dag. Dit is opnieuw een stijging van het aantal uitgevoerde tests (322.000 tests in 2022). Van de 358.434 gecontroleerde bestuurders bliezen er 8.025 positief, of 2,24 procent.

“De daling van het aantal bestuurders dat positief blies is op zich goed nieuws. Het percentage is echter nog steeds te hoog. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit en de politie zal alcoholcontroles blijven uitvoeren”, geeft directeur Koen Ricour van de wegpolitie, mee in het persbericht.

Al meer dan 25 jaar zorgt de bobcampagne, in 1995 ingevoerd door VIAS, voor bewustwording rond het aanduiden van een bob, een bestuurder die geen alcohol drinkt. “Uit de resultaten blijkt dat de campagne zijn doel niet mist. Het overgrote deel van de bevolking heeft de boodschap van de bobcampagnes duidelijk begrepen en past zijn gedrag aan. Maar een kleine minderheid blijft de boodschap negeren. Deze bestuurders brengen niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar.”