Staatssecretaris Nicole de Moor na kritiek: “Mijn deur staat open”

Directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen Tine Claus trekt de stekker uit de samenwerking omdat De Moor dinsdagavond een tijdelijke opvangstop voor alleenstaande mannen bekendmaakte. “We kunnen niet langer deelnemen aan een noodopvangsysteem dat mannen uitsluit en de basiswaarden en menselijke waardigheid ondermijnt”, schrijft ze donderdag in een open brief in De Standaard.

Maar voor De Moor blijft de deur dus openstaan “voor iedereen die mee op zoek wil naar manieren om de uitstroom van erkende vluchtelingen te versnellen en wil zorgen voor noodopvang”. Meer wil ze over de demarche niet zeggen. Ze ging tot de opvangstop over om te vermijden dat gezinnen met kinderen op straat terechtkomen.

In Het Laatste Nieuws zegt het kabinet-De Moor donderdag met drie mogelijke scenario’s over de toestroom van asielaanvragen in ons land te werken: één waarbij de instroom laag is, één waarbij de instroom heel hoog is en iets ertussen. “In het meest optimistische scenario zouden er dit jaar 31.306 mensen asiel aanvragen in ons land, ofwel zo’n 2.600 per maand. In het worstcasescenario zijn dat er 3.530 per maand en loopt het totaal dit jaar op tot 42.356 aanvragen”, luidt het.

De asielinstroom van januari tot en met april volgde de meest optimistische voorspelling. Voor de maanden mei (2.703 aanvragen), juni (2.740) en juli (2.972) zitten we eerder in het middenscenario. “Als we geen maatregelen genomen hadden op nationaal niveau, zouden wij allicht ook een stijging gekend hebben”, aldus De Moor.