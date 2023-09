Bilzen

Als tienermoeders hun kindje gebaard hadden in Chili dan stond zuster Lucienne uit Bilzen klaar. Desnoods met een bananendoos om de pasgeboren baby in haar overvolle huisje op te vangen. Zeker 75 kinderen vonden na adoptie een nieuwe toekomst in ons land. Allemaal noemen ze haar nog steeds ‘mama Lucienne’.