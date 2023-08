‘Thuis’-acteur Raf Jansen wordt voor tweede keer papa

“Het zou vandaag kunnen of morgen, dat ik voor de tweede maal papa word.” Dat verklapte Thuis-acteur Raf Jansen deze morgen op Radio 2.

In een gesprekje met het ochtendprogramma Sta op met Radio 2 zei ‘Thuis’-acteur Raf Jansen dat hij en zijn gezin een rustige zomer hadden gehad, zonder verre reizen. Eén weekje Nieuwpoort, dat was het eigenlijk.

Dan kwam de verrassing: ze hadden het zo rustig gehouden omdat ze een tweede kindje verwachten. “Het kan vandaag geboren worden of morgen of begin volgende week.” Dat is verrassend nieuws omdat Raf en zijn partner vorig jaar nog maar ouder zijn geworden van een zoontje Josse.

Aan Sta op met Radio 2 zei Raf Jansen dat Josse - na de geboorte toch - een zeer rustig kindje was en dat hij en zijn partner toen dachten: als het zo makkelijk is, maken we er nog een tweede.

Vaderschap of niet, het najaar wordt toch druk. Dan gaat Raf Jansen toeren met de theater-productie Poupehan. Over drie koppels die in het Ardennen-dorpje Poupehan op weekend gaan en beslissen hun gsm’s op tafel te leggen en alle inkomende boodschappen voor te lezen.