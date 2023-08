Martien Meiland bevestigt het verhaal over ‘parkingseks’ in boek van voormalig huisvriendin

Een smeuïge passage over het privéleven van realityster Martien Meiland (62) staat te lezen in het boek dat voormalig huisvriendin Caroline van Eeden weldra uitbrengt. Maar in plaats van te ontkennen, bevestigt Martien meteen het verhaal.

Het blijkt dat Meiland vroeger geregeld snelwegparkings en -bosjes frequenteerde voor vluggertjes. Van Eeden hoorde Martien daar ooit over vertellen op het kasteel in Frankrijk, en verwerkte het in haar boek. Meermaals zou hij daar destijds seks hebben gehad met mannen. Martien had ook een tip om sneller aan een partner te geraken. Blijkbaar liep iedereen dezelfde richting het bos in. Meiland ging tegenwijzerzin op zoek, en kwam dan eerst de mannen tegen die al het langst zochten.

Sommige bosbezoekers willen vermijden dat zoiets naar buiten komt, maar Martien Meiland kan er smakelijk om lachen. “Als dit het hoogtepunt van het boek moet worden, moet ik me weinig zorgen maken”, lacht hij. De avonturen in het bos dateren van twintig jaar geleden, toen Martien net uit de kast was gekomen. “Ik wilde dat allemaal ontdekken. Ik schaam me er niet voor, helemaal niet”, aldus Martien nog. De populariteit van de familie blijft hoog. In Nederland is maandag al het negende seizoen gestart met een miljoen kijkers.